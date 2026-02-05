BNP Paribas Aktie

93,22EUR 1,92EUR 2,10%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

05.02.2026 12:47:49

BNP Paribas Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Jason Napier am Donnerstag. Auch den Ausblick der Großbank wertet er positiv und rät weiter zum Kauf./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
94,18 € 		Abst. Kursziel*:
9,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
93,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,49%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

