ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Jason Napier am Donnerstag. Auch den Ausblick der Großbank wertet er positiv und rät weiter zum Kauf./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



