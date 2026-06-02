BNP Paribas Aktie
|92,71EUR
|0,28EUR
|0,30%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analystin Delphine Lee sieht Spielraum für ihre Rentabilitätserwartungen, wie sie am Montagabend nach dem tiefen Einblick der Franzosen bezüglich Commercial & Personal Banking Belgium (CPBB) schrieb. Das Konzernziel einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von mehr als 13 Prozent für 2028 hält die Expertin für gut erreichbar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 17:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
106,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
92,75 €
|
Abst. Kursziel*:
14,29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
92,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,34%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
