ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 69,20 auf 57,70 Euro gesenkt. Mit ihren Zielen für das Ertragswachstum verlasse sich die französische Großbank zu sehr auf das angepeilte Wachstum im Investmentbanking, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien seien zwar aktuell nicht teuer. Da aber seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie unter der Markterwartung lägen, sollten diejenigen, die einen kostengünstigen Zugang zum Investmentbanking-Geschäft suchen, eher Investments in Barclays, Societe Generale oder Deutsche Bank in Betracht ziehen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 21:10 / GMT





