BNP Paribas Aktie
|86,52EUR
|-1,09EUR
|-1,24%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der französischen Großbank habe sie ihre Prognosen leicht erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre Erwartungen für 2027 und 2028 lägen über den Konsenssschätzungen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
85,02 €
|
Abst. Kursziel*:
9,39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
86,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
