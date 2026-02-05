FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten gute Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 vorgelegt, schrieb Sharath Kumar am Donnerstag./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.