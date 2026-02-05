BNP Paribas Aktie

94,73EUR 3,43EUR 3,76%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

05.02.2026 10:44:01

BNP Paribas Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten gute Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 vorgelegt, schrieb Sharath Kumar am Donnerstag./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
93,95 € 		Abst. Kursziel*:
-2,08%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
94,73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,88%
Analyst Name::
Sharath Kumar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Analysen zu BNP Paribas S.A.

10:44 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

BNP Paribas S.A. 94,29 3,27%

