BNP Paribas Aktie
|94,73EUR
|3,43EUR
|3,76%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
05.02.2026 10:44:01
BNP Paribas Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten gute Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 vorgelegt, schrieb Sharath Kumar am Donnerstag./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
93,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
94,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,88%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
12:02
|ROUNDUP: BNP Paribas will nach Gewinnsprung weiter Kosten kürzen - Kurssprung (dpa-AFX)
|
07:07
|BNP Paribas lifts outlook for shareholder returns (Financial Times)
|
04.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
03.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|10:44
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
