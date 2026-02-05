BNP Paribas Aktie
|91,94EUR
|0,64EUR
|0,70%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
05.02.2026 12:18:09
BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen im vierten Quartal seien höher gewesen als gedacht, schrieb Delphine Lee am Donnerstag. Sie hob zudem das nach oben präzisierte Ziel für die Eigenkapitalrendite (RoTE) 2028 hervor./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
102,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
94,18 €
|
Abst. Kursziel*:
8,30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
91,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
