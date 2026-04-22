Boeing Aktie
|192,84EUR
|5,74EUR
|3,07%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides, unaufgeregtes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe sich deutlich besser als befürchtet entwickelt./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 219,16
|
Abst. Kursziel*:
34,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 223,97
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,71%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Analysen zu Boeing Co.
|14:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|194,56
|3,99%
