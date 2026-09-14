NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu am Sonntag mit Blick auf die Auslieferungen im August und die Industrials-Konferenz von Jefferies./rob/ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.