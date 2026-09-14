Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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14.09.2026 08:43:27

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu am Sonntag mit Blick auf die Auslieferungen im August und die Industrials-Konferenz von Jefferies./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 210,45 		Abst. Kursziel*:
40,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 210,45 		Abst. Kursziel aktuell:
40,18%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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