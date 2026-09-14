Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
14.09.2026 08:43:27
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu am Sonntag mit Blick auf die Auslieferungen im August und die Industrials-Konferenz von Jefferies./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 210,45
|
Abst. Kursziel*:
40,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 210,45
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,18%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
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|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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|Börse New York in Rot: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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07.09.26
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Analysen zu Boeing Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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