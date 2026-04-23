Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ein starker Free Cashflow des Flugzeugherstellers überwiege schwächere Aussagen zur Profitabilität, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte einen "sauberen" Ausblick des Unternehmens./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 231,28
|
Abst. Kursziel*:
18,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 234,25
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,40%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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