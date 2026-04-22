Boeing Aktie

196,82EUR 9,72EUR 5,20%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 17:18:21

Boeing Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Ergebnisse hätten über seinen Erwartungen gelegen und seien auch besser gewesen als die Andeutungen des Managements vor einem Monat, schrieb Seth M. Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin ein ermutigendes Zeichen. Mit Blick auf bestätigte Jahresziele sei das Risiko, dass diese erreicht werden, jetzt vielleicht geringer geworden. Boeing sei auch weniger stark vom Iran-Krieg beeinträchtigt als nachgelagerte Unternehmen, die ihren Schwerpunkt auf den Wartungs- und Ersatzteilgeschäften hätten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 270,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 231,49 		Abst. Kursziel*:
16,64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 231,28 		Abst. Kursziel aktuell:
16,74%
Analyst Name::
Seth M. Seifman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten