CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Für 2025 sei der Konsens übertroffen worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Erstbewertung der Resultate. Das Zielband für 2026 sei zwar breit gefasst, deute aber auf ein anhaltendes Umsatz- und Gewinnwachstum hin./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59,00 €
|
Abst. Kursziel*:
94,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
119,05%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
Analysen zu CTS Eventim
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