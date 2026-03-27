CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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27.03.2026 09:58:40

CTS Eventim Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Für 2025 sei der Konsens übertroffen worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Erstbewertung der Resultate. Das Zielband für 2026 sei zwar breit gefasst, deute aber auf ein anhaltendes Umsatz- und Gewinnwachstum hin./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59,00 € 		Abst. Kursziel*:
94,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
119,05%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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