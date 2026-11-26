CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe sein Vertrauen in die mittelfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens gestärkt, doch es fehlten nach wie vor messbare Meilensteine, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das integrierte Geschäftsmodell in den Bereichen Ticketing, Live-Entertainment und Veranstaltungen berge zwar mehrere Wachstumstreiber, doch eine nachhaltige Neubewertung erfordere zudem eine disziplinierte Kapitalallokation und deutlichere Belege für die Umsetzung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,00 €
|
Abst. Kursziel*:
56,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,40%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert mittags (finanzen.at)
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20.11.26
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|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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18.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
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17.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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17.11.26
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, buy (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf (EQS Group)
Analysen zu CTS Eventim
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
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|23.11.26
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|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
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|Bernstein Research
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
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|DZ BANK
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
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|DZ BANK
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|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
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|CTS Eventim Buy
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