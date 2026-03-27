CTS Eventim Aktie

52,50EUR -14,70EUR -21,88%
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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27.03.2026 08:42:36

CTS Eventim Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
59,00 € 		Abst. Kursziel*:
66,10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
86,67%
Analyst Name::
Bernd Klanten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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