NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis im Industriegeschäft habe zwar unter dem Konsens gelegen, doch wenn die nicht zahlungswirksame Wertminderung bei Trucks Asia ausgeklammert werde, sei es besser als im Schnitt von den Analysten erwartet ausgefallen. Dies schrieb Analyst Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zwei Hauptgeschäftsbereiche hätten sich zugleich sehr unterschiedliche entwickelt. Während das Nordamerika-Geschäft (DTNA) überraschend stark gewesen sei, habe das Geschäft mit Mercedes-Benz-Trucks (DTMB) deutlich geschwächelt. Dass der Ausblick nun überprüft werde, dürfte begrüßt, aber auch erwartet worden sein./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 17:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 17:44 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.