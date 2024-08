NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 61 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Im zweiten Halbjahr dürfte es bei der Marke Mercedes-Benz keine signifikante Besserung geben, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich positiv sei aber die Aussicht auf höhere Barmittel des Lkw-Herstellers./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 11:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 11:30 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.