NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Wie Analyst Daniel Cunliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, stärken Gespräche mit Wettbewerbern und zudem auch Benchmark-Analysen seine Zuversicht, dass der Nutzfahrzeughersteller seine Free-Cashflow-Marge verdoppeln und bei der Kapitalrendite mit Volvo gleichziehen kann./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 14:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024 / 05:20 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.