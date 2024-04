LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Daimler Truck vor den am 3. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Normalisierung der etablierten Märkte und der schwache Markt in Asien im ersten Quartal böten einen guten Test für die Gewinnstabilität des Nutzfahrzeugbauers, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt bei seiner Einschätzung, dass Daimler Truck den Herausforderungen gewachsen sei. Der Umsatz dürfte weiter robust gewesen und gestützt worden sein durch attraktive Ergebnisse in den einzelnen Sparten./ck/ajx



