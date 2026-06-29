Danone Aktie
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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 82 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern mache langsame Fortschritte, schrieb David Hayes am Freitag im Ausblick auf die Halbjahreszahlen Ende Juli. Die Dynamik der US-Absatzzahlen verbessere sich zwar, dies aber langsamer als von ihm angedacht. Die Kapazitätsengpässe würden schrittweise behoben, doch der Wettbewerb sei intensiv. Der Absatz von Säuglingsnahrung erhole sich stetig von den Rückrufen im Januar./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
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Unternehmen:
Danone S.A.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
80,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
72,04 €
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Abst. Kursziel*:
11,05%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
71,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
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Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
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