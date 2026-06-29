Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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29.06.2026 06:34:16

Danone Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 82 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern mache langsame Fortschritte, schrieb David Hayes am Freitag im Ausblick auf die Halbjahreszahlen Ende Juli. Die Dynamik der US-Absatzzahlen verbessere sich zwar, dies aber langsamer als von ihm angedacht. Die Kapazitätsengpässe würden schrittweise behoben, doch der Wettbewerb sei intensiv. Der Absatz von Säuglingsnahrung erhole sich stetig von den Rückrufen im Januar./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72,04 € 		Abst. Kursziel*:
11,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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