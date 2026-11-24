Rheinmetall Aktie
|734,90EUR
|8,00EUR
|1,10%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2000 auf 1340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Experte Afonso Osorio setzt mit seinem anhaltenden Optimismus auf den bevorstehenden Kapitalmarkttag der Düsseldorfer. Eine konservative Planung für 2027 und ein Reset der Ziele bis 2030 dürften den Weg frei machen für eine Aktienerholung, schrieb er am Dienstag im Rahmen einer Analyse zum Status Quo der Rüstungsbranche. Rheinmetall-Aktien preisten nur noch ein Umsatzziel von rund 30 Milliarden Euro bei einer Marge von 18,5 Prozent ein. Bisheriger Planungsstand sind 50 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 20 Prozent Marge. Er sieht die neuen Ziele bei 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und gut 19 Prozent Marge. Als Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Branche nimmt Osorio mit, dass sich die Munitionspreise früher normalisieren als gedacht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
1 340,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
734,80 €
|
Abst. Kursziel*:
82,36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
734,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82,34%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
23.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
23.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|739,60
|1,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK