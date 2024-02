NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Eckdaten und Aussagen zum Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die außerplanmäßige Veröffentlichung komme vermutlich wegen der jüngsten Bedenken, die viel Druck auf den Aktienkurs ausgeübt hätten, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Versprechen, 2024 einen positiven Free Cashflow zu erzielen, sollte etwas Entlastung bringen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 02:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 02:50 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.