ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung auf einen Bericht der "Wirtschaftswoche", wonach der geplante Verkauf des Taiwan-Geschäfts vorerst gescheitert sei. Der Artikel veranschauliche den Wert des gesamten Portfolios des Essenslieferdienstes und bestätige seine Ansicht, dass nach dem Abbruch der Verhandlungen über den Verkauf der Geschäfte in Südostasien verschiedene Transaktionen denkbar seien./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 16:13 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.