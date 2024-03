NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Vergrößerung des finanziellen Spielraums auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,70 Euro belassen. Die verlängerten Kreditlinien des Essenslieferanten, stünden im Einklang mit ihrer aktualisierten Cashflow-Analyse, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Daraus gehe hervor, dass Delivery Hero selbst in einem Negativszenario keine zusätzlichen Finanzmittel zur Schuldentilgung und zum Betrieb des Unternehmens aufnehmen müsse./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 08:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



