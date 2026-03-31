Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Er sei weiterhin zuversichtlich, dass gut geführte Lieferplattformen wie Delivery Hero das Marktwachstum überträfen, schrieb Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn die kommenden Verbrauchergenerationen dürften den Komfort und die Liefergeschwindigkeit dieser Angebote zunehmend zu schätzen wissen, auch wenn ein wiedererstarkter Wettbewerb und regulatorische Herausforderungen die Entwicklung kurzfristig verlangsamen könnten./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,42 €
|
Abst. Kursziel*:
88,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
90,95%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
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