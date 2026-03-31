HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Er sei weiterhin zuversichtlich, dass gut geführte Lieferplattformen wie Delivery Hero das Marktwachstum überträfen, schrieb Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn die kommenden Verbrauchergenerationen dürften den Komfort und die Liefergeschwindigkeit dieser Angebote zunehmend zu schätzen wissen, auch wenn ein wiedererstarkter Wettbewerb und regulatorische Herausforderungen die Entwicklung kurzfristig verlangsamen könnten./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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