Delivery Hero Aktie

22,79EUR 0,42EUR 1,88%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

29.08.2025 18:15:48

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 56 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der gestiegene Bruttowarenwert des Essenslieferdienstes im vergangenen Quartal habe die Erwartungen erfüllt, und es gebe weitere ermutigende Signale, schrieb Annick Maas in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das gesenkte Kursziel gehe lediglich auf die Bewertung der in Dubai gelisteten Tochter Talabat zurück./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 15:31 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22,58 € 		Abst. Kursziel*:
81,58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
79,90%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

