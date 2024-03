NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Vergrößerung des finanziellen Spielraums auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die geänderten und verlängerten Kreditlinien seien ein überwältigend positiver Schritt des Essenslieferanten, um die Liquiditätsängste vieler Anleger zu verringern, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 07:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 07:31 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.