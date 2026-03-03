Deutsche Bank Aktie
|28,04EUR
|-1,20EUR
|-4,09%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine Wachstumsregion, aber bisher noch mit geringem Ergebnisbeitrag. Höhere Marktschwankungen sieht er derweil positiv für die Handelsresultate. Bei Barclays, der Deutschen Bank, HSBC und Standard Chartered habe der Markt überreagiert. Abgesehen von HSBC sind dies auch fundamental seine Favoriten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28,11 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09:30
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:30
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:30
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:45
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|27,97
|-4,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08:59
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08:39
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08:24
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:20
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:10
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|08:08
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:43
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|06:37
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|02.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.