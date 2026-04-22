FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Ein größerer Konzern könnte immer noch einen deutlichen Konglomeratsabschlag aufweisen, ähnlich wie bei Konkurrent Vodafone, schrieb Robert Grindle am Dienstagabend. Er verwies auf einen Medienbericht, wonach die Telekom ein Zusammengehen mit ihrer in den USA börsennotierten Tochter T-Mobile US erwägt. Mit einem solchen Schritt könnte das Unternehmen aber eventuell einfacher an Kapital komme, neue Aktien für grenzüberschreitende Zukäufe in Europa und den USA ausgeben oder Werte durch anschließende Abspaltungen und Börsengänge einzelner Bereiche freisetzen./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:22 / GMT





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