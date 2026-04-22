Deutsche Telekom Aktie

27,38EUR -1,53EUR -5,29%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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22.04.2026 11:09:29

Deutsche Telekom Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit der Tochter T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass 53 Prozent an der börsennotierten US-Tochter bereits im Besitz des Bonner Konzerns sei. Er hält die regulatorischen Hürden allerdings für beträchtlich, auch wenn die Intention plausibel sei./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:20 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
27,84 € 		Abst. Kursziel*:
32,90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
27,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,14%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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