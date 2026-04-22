Deutsche Telekom Aktie
|27,38EUR
|-1,53EUR
|-5,29%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ein Zusammengehen des Telekommunikationskonzerns mit seiner in den USA börsennotierten Tochter T-Mobile US würde die Investoren überraschen und zunächst mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben, schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf einen Medienbericht, dem zufolge es entsprechende Überlegungen gibt. Eine solche Transaktion ziele erkennbar darauf, den Bewertungsabschlag der Bonner im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, mehr Mittel für Zukäufe zur Verfügung zu haben und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28,82 €
|
Abst. Kursziel*:
38,79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,09%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|15:13
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:09
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|08:41
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07:49
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
