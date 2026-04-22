Deutsche Telekom Aktie
|27,34EUR
|-1,57EUR
|-5,43%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Mathieu Robilliard bezog in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Stellung zu einem Medienbericht, wonach die Telekom über eine Kombination mit der Tochter T-Mobile US nachdenkt. Er geht davon aus, dass solch ein Geschäft auf Probleme stoßen würde. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, die Vorteile zu erkennen - abgesehen von einer größeren strategischen Flexibilität, was große Fusionen und Übernahmen in den USA betreffe./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,44 €
|
Abst. Kursziel*:
43,95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,48%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
15:59
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: DAX notiert am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX mittags in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)