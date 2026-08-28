SUSS MicroTec Aktie
|72,00EUR
|0,10EUR
|0,14%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick von Nvidia unterstreiche die hohe Nachfrage nach Halbleitern, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Suss-Aktien wiesen im Konkurrenzvergleich immer noch einen klaren Bewertungsabschlag auf./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,35 €
|
Abst. Kursziel*:
47,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,83%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
27.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
27.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX steigen (finanzen.at)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|08:12
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|71,25
|-0,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:36
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:10
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|TRATON Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK