NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Ausblick vom Kapitalmarkttag Anfang August an./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.