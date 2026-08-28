Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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28.08.2026 08:10:30

Diageo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Ausblick vom Kapitalmarkttag Anfang August an./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24,90 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
17,19 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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