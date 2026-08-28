Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
28.08.2026 08:10:30
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Ausblick vom Kapitalmarkttag Anfang August an./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
24,90 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
17,19 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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