DHL Group Aktie
|46,75EUR
|-1,75EUR
|-3,61%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
03.03.2026 12:41:27
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Frachtraten blieben schwach, sowohl auf See als auch in der Luft, schrieb Michael Aspinall am Dienstag nach Auswertung aktueller Daten. Die zuletzt gesunkenen Treibstoffkosten dürften im März schon wieder Geschichte sein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,81 €
|
Abst. Kursziel*:
28,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,34%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
02.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.02.26
|Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr (dpa-AFX)
|
24.02.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
23.02.26
|EQS-AFR: Deutsche Post AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
23.02.26