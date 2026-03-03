DHL Group Aktie

46,75EUR -1,75EUR -3,61%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

03.03.2026 12:41:27

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Frachtraten blieben schwach, sowohl auf See als auch in der Luft, schrieb Michael Aspinall am Dienstag nach Auswertung aktueller Daten. Die zuletzt gesunkenen Treibstoffkosten dürften im März schon wieder Geschichte sein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46,81 € 		Abst. Kursziel*:
28,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,34%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

