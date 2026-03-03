NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Frachtraten blieben schwach, sowohl auf See als auch in der Luft, schrieb Michael Aspinall am Dienstag nach Auswertung aktueller Daten. Die zuletzt gesunkenen Treibstoffkosten dürften im März schon wieder Geschichte sein./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.