24.02.2026 10:37:18

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Disziplin bei den Kosten sei für den Logistikdienstleister von zentraler Bedeutung, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick. Für Unterstützung sorgten gegenwärtig zaghafte Hinweise auf eine konjunkturelle Erholung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49,20 € 		Abst. Kursziel*:
21,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
49,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,85%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

