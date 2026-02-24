NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Disziplin bei den Kosten sei für den Logistikdienstleister von zentraler Bedeutung, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick. Für Unterstützung sorgten gegenwärtig zaghafte Hinweise auf eine konjunkturelle Erholung./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



