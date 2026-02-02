DHL Group Aktie
|47,52EUR
|0,37EUR
|0,78%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
02.02.2026 07:37:14
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Logistikbranche stehe gerade am Anfang der KI-Adaption, schrieb Alexia Dogani am Freitag. DHL digitalisiere als Teil der Einsparbemühungen und hab enormes Margenpotenzial verglichen mit der Konkurrenz./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
53,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47,19 €
|
Abst. Kursziel*:
13,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,58%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
29.01.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
29.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|47,26
|0,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:48
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|AT & S buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|06:31
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital