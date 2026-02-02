DHL Group Aktie

02.02.2026 07:37:14

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Logistikbranche stehe gerade am Anfang der KI-Adaption, schrieb Alexia Dogani am Freitag. DHL digitalisiere als Teil der Einsparbemühungen und hab enormes Margenpotenzial verglichen mit der Konkurrenz./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47,19 € 		Abst. Kursziel*:
13,37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,58%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

