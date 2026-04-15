NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 2000 auf 1800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai geht davon aus, dass die Umsätze des Spirituosenkonzerns im dritten Geschäftsquartal gegenüber dem zweiten Jahresviertel angezogen haben - auch dank Kalendereffekten. Der weitere Geschäftsverlauf sei allerdings schwer absehbar./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:16 / BST

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