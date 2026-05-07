Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1650 auf 1759 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Guinness- und Spirituosenhersteller habe im soliden dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Mitch Collett in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,59 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,40 £
|
Abst. Kursziel*:
14,25%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
15,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,65%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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