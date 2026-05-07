Diageo Aktie
|17,76EUR
|-0,19EUR
|-1,06%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2320 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft außerhalb der USA entwickele sich gut, wobei die Region Asien-Pazifik Anzeichen einer Stabilisierung zeige. Der Neuausrichtungsprozess in den USA habe zudem begonnen, sodass der Fokus nun auf dem Strategie-Update während des Kapitalmarkttages im August liege. Da werde sich zeigen, ob das Vertrauen der Investoren gestärkt werden könne./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
23,20 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15,31 £
|
Abst. Kursziel*:
51,54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15,36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,08%
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
06.05.26
|Diageo posts sales boost as buyers load up on drinks ahead of World Cup (Financial Times)
|
06.05.26
|Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
01.05.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.05.26