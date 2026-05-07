NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Die Zahlen des Spirituosen- und Guinness-Herstellers für das dritte Geschäftsquartal hätten einen guten Lauf in Europa, Lateinamerika und Afrika belegt, schrieb Trevor Stirling in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Am US-Spirituosenmarkt sei es aber weiter bergab gegangen./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:50 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.