Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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07.05.2026 08:33:20

Diageo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Die Zahlen des Spirituosen- und Guinness-Herstellers für das dritte Geschäftsquartal hätten einen guten Lauf in Europa, Lateinamerika und Afrika belegt, schrieb Trevor Stirling in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Am US-Spirituosenmarkt sei es aber weiter bergab gegangen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
15,56 £ 		Abst. Kursziel*:
54,25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
15,41 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
55,76%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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