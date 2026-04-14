Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo vor den am 6. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Celine Pannuti prognostiziert für das dritte Geschäftsquartal des Spirituosenherstellers einen um 2,2 Prozent gesunkenen Umsatz auf bereinigter Basis. Damit fällt ihre Schätzung nicht mehr ganz so schlecht aus wie zuvor, wie sie unter Berücksichtigung jüngster Branchendaten und nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team am Dienstag schrieb./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 14:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 14:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
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Unternehmen:
Diageo plc
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
18,00 £
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
17,17 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
14,90 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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