Die Berenberg Bank hat in einer Branchenstudie die Papiere vom heimischen Cateringunternehmen DO & CO mit "Buy" weiterhin zum Kauf empfohlen. Auch das Kursziel von 160,0 Euro wurde vom zuständigen Experten Christoph Greulich unverändert belassen.

DO & CO ist laut Greulich ein gut etablierter Premium-Caterer für die Luftfahrtindustrie und hochwertige Events. Der Experte erwartet, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich Aufträge zu vorteilhaften Konditionen generieren werde und damit das Umsatzwachstum vorantreiben kann.

Gleichzeitig sollten auch die Gewinnmargen weiter anwachsen durch operative Effizienz- und Preismaßnahmen. Die Performance im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres zeigte bereits positive Trends in der gesamten DO&CO-Gruppe.

Nicht verändert wurden auch die Gewinnprognosen. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 6,38 Euro für das Geschäftsjahr 2023/24, sowie 8,17 bzw. 9,10 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2023/24, sowie 2,04 bzw. 2,28 Euro für die beiden folgenden Geschäftsjahre.

Am Mittwochvormittag notierten die DO & CO-Titel an der Wiener Börse bei 125,60 Euro prozentuell unbewegt.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

