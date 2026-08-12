JENOPTIK Aktie
|40,26EUR
|0,72EUR
|1,82%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten und die Jahresziele in Richtung der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne präzisiert, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Experte erwähnte noch die über den Erwartungen liegenden Auftragseingänge./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:01 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
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Unternehmen:
JENOPTIK AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
45,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
37,36 €
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Abst. Kursziel*:
20,45%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
40,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,77%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
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KGV*:
-
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