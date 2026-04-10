DWS Group Aktie

56,35EUR -0,35EUR -0,62%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

10.04.2026 07:27:39

DWS Group GmbHCo Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 59 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson gab am Donnerstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Vermögensverwalter. Darin kappte er seine Schätzungen aufgrund des trägen Anstiegs der Anlagevolumina. Auch die Bewertungen hält er insgesamt für ausreichend, weshalb er den Sektor eher skeptisch sieht. Er empfiehlt nur Man Group./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
56,20 € 		Abst. Kursziel*:
3,20%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
56,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,93%
Analyst Name::
Michael Sanderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

07:27 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
09.04.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 DWS Group Buy UBS AG
30.01.26 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
