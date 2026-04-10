DWS Group Aktie
|56,35EUR
|-0,35EUR
|-0,62%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 59 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson gab am Donnerstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Vermögensverwalter. Darin kappte er seine Schätzungen aufgrund des trägen Anstiegs der Anlagevolumina. Auch die Bewertungen hält er insgesamt für ausreichend, weshalb er den Sektor eher skeptisch sieht. Er empfiehlt nur Man Group./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
56,20 €
|
Abst. Kursziel*:
3,20%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
56,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,93%
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
09.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
07.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
07.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
07.04.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.at)
|
01.04.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.03.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
18.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.03.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|07:27
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
Aktuelle Aktienanalysen
|11:09
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:08
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|11:06
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:57
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|10:56
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|10:56
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:55
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|10:06
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|09:44
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:19
|EuroTeleSites accumulate
|Erste Group Bank
|09:16
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:14
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:34
|Roche Buy
|UBS AG
|07:30
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:28
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:16
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:53
|ABB Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Bayer Halten
|DZ BANK
|09.04.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG