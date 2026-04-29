DWS Group Aktie

58,90EUR 0,40EUR 0,68%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 08:59:36

DWS Group GmbHCo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Zahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Hohe Performance-Gebühren und niedrigere Kosten hätten zu einem starken Ergebnis geführt, schrieb Ben Bathurst am Mittwochmorgen. Der Gewinn je Aktie habe deutlich über dem Analystenkonsens gelegen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
56,65 € 		Abst. Kursziel*:
9,44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
58,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

