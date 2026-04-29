DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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29.04.2026 11:22:50

DWS Group GmbHCo Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe mit dem Vorsteuergewinn vor allem dank der erfolgsabhängigen Zusatzgebühren die Konsensschätzung um 24 Prozent übertroffen, schrieb Michael Werner am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Erträge lägen über den Erwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57,55 € 		Abst. Kursziel*:
18,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,45%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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