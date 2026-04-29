ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe mit dem Vorsteuergewinn vor allem dank der erfolgsabhängigen Zusatzgebühren die Konsensschätzung um 24 Prozent übertroffen, schrieb Michael Werner am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Erträge lägen über den Erwartungen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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