DWS Group Aktie

61,05EUR 1,65EUR 2,78%
DWS Group

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

19.02.2026 07:01:07

DWS Group GmbHCo Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DWS von 56 auf 70 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung am Mittwochnachmittag mit den starken Quartalsergebnissen der Fondsgesellschaft, ihrem niedrigeren Kostenausblick und den üppigen Ausschüttungsplänen. Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 um bis zu 12 Prozent an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57,28 € 		Abst. Kursziel*:
22,22%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
61,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,66%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:01 DWS Group Buy UBS AG
30.01.26 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 DWS Group Neutral UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

DWS Group GmbH & Co. KGaA 61,10 2,86%

