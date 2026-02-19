DWS Group Aktie
|61,05EUR
|1,65EUR
|2,78%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DWS von 56 auf 70 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung am Mittwochnachmittag mit den starken Quartalsergebnissen der Fondsgesellschaft, ihrem niedrigeren Kostenausblick und den üppigen Ausschüttungsplänen. Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 um bis zu 12 Prozent an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57,28 €
|
Abst. Kursziel*:
22,22%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
61,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,66%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
09:29
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt DWS auf 'Buy' - Ziel hoch auf 70 Euro (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
11.02.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|07:01
|DWS Group Buy
|UBS AG
|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|07:01
|DWS Group Buy
|UBS AG
|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|07:01
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|61,10
|2,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|07:49
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:24
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:06
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|DWS Group Buy
|UBS AG
|06:44
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:34
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|06:22
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:10
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05:59
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG