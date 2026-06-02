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02.06.2026 15:01:05

easyJet Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 350 auf 450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu einer möglichen Übernahme des Billigfliegers durch den Finanzinvestor Castlelake. Er sieht in dem Geschäft einen Mehrwert, da höhere Renditen mit den attraktiven Vermögenswerten möglich seien. Im Falle einer Aufspaltung hält er einen Wert von 7 bis 8 Pfund je Aktie für möglich./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4,50 £
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
5,33 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
4,58 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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