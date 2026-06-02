easyJet Aktie
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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 350 auf 450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu einer möglichen Übernahme des Billigfliegers durch den Finanzinvestor Castlelake. Er sieht in dem Geschäft einen Mehrwert, da höhere Renditen mit den attraktiven Vermögenswerten möglich seien. Im Falle einer Aufspaltung hält er einen Wert von 7 bis 8 Pfund je Aktie für möglich./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
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Unternehmen:
easyJet plc
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
4,50 £
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Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
5,33 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
4,58 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Alex Irving
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KGV*:
-
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