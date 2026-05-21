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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 425 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der bereinigte Vorsteuerverlust im ersten Geschäftshalbjahr entspreche den Signalen vom Update Mitte April, schrieb Analyst Alex Irving am Donnerstag. Die Kapazitäten für den Sommerflugplan seien leicht reduziert worden./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,25 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
4,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
3,50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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