easyJet Aktie
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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Es gebe bei der Billigfluglinie wieder Übernahmespekulationen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung zu den von der US-Investmentgesellschaft Castlelake bestätigten, frühen Überlegungen für ein Kaufgebot. Nun hätten die Amerikaner, die sich bereits rund 2 Prozent an Easyjet gesichert hätten, bis zum 26. Juni Zeit, eine verbindliche Absichtserklärung abzugeben oder darauf zu verzichten./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Sell
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Unternehmen:
easyJet plc
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
3,40 £
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
5,04 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
4,44 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Jaime Rowbotham
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KGV*:
-
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