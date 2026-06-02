FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Es gebe bei der Billigfluglinie wieder Übernahmespekulationen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung zu den von der US-Investmentgesellschaft Castlelake bestätigten, frühen Überlegungen für ein Kaufgebot. Nun hätten die Amerikaner, die sich bereits rund 2 Prozent an Easyjet gesichert hätten, bis zum 26. Juni Zeit, eine verbindliche Absichtserklärung abzugeben oder darauf zu verzichten./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET





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