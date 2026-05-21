easyJet Aktie
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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
21.05.2026 10:16:27
easyJet Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. An den Aussichten für das Sommer-Geschäft habe sich seit dem Update Mitte April kaum etwas geändert, schrieb Harry Gowers am Donnerstag nach erwartungsgemäßen Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
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Unternehmen:
easyJet plc
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
3,40 £
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
4,13 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
3,50 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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