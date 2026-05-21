easyJet Aktie

4,08EUR -0,07EUR -1,71%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.05.2026 10:16:27

easyJet Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. An den Aussichten für das Sommer-Geschäft habe sich seit dem Update Mitte April kaum etwas geändert, schrieb Harry Gowers am Donnerstag nach erwartungsgemäßen Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal./rob/ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3,40 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
4,13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
3,50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

mehr Nachrichten